Μόλις σε ηλικία 29 ετών, ο Τζόντι Λουκόκι, ο οποίος αποτέλεσε προϊόν της Ακαδημίας του Άγιαξ, άφησε την τελευταία του πνοή από αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής αίτια

Ο Τζόντι Λουκόκι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τις Ακαδημίες του Άγιαξ, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Ιανουάριο του 2011. Συνολικά πέρασε τρεις σεζόν με τον «Αίαντα», κερδίζοντας το πρωτάθλημα της Eredivisie σε κάθε σεζόν.

Δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο Άμστερνταμ κι έτσι αποχώρησε το καλοκαίρι του 2013 με προορισμό την Κάμπουρ. Μεταξύ άλλων φόρεσε για μια πενταετία τη φανέλα της Λουντογκόρετς και το καλοκαίρι του 2020 της Μαλάτιασπορ. Το περασμένο καλοκαίρι μεταγράφηκε στην Τβέντε αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί σε κάποιο ματς με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος.

Το πρωί της Δευτέρας (09/05) άφησε την τελευταία του πνοή από αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής αίτια, με τον τεχνικό διευθυντή της Τσβόλε, Γιαν Στρόιρ να δηλώνει συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του: «Είναι απίστευτο. Σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι τόσο θλιβερό. Είναι πραγματικά τρομερό. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.



Rest in Peace, Jody 🤍