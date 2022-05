Το παιχνίδι που μπορεί να βοηθήσει την Σλάβια Πράγας για τον τίτλο έχει χαρακτηριστεί υψηλότατου ρίσκου και έτσι η Αστυνομία μαζί με τον στρατό ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση επεισοδίων και περιστατικών βίας στο γήπεδο!

Την Τετάρτη η Σλάβια φιλοξενείται αππό την Μπάνικ Οστράβα με στόχο φυσικά να διατηρήσει την κορυφή της βαθμολογίας γνωρίζοντας το λυσσαλέο κυνήγι από την Βικτόρια Πλζεν που βρίσκεται στη 2η θέση.

Η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί υψηλότατου ρίσκου και γι' αυτό το λόγο οι Αρχές μαζί με τον στρατό προετοιμάζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών σκηνών βίας στο γήπεδο.

Οι άνδρες του στρατού... μιμήθηκαν συμπεριφορές οπαδών στην εξέδρα και η Αστυνομία επιχειρούσε να τους σταματήσει, προσομοιώνοντας καταστάσεις που ενδεχομένως να κληθούν να διαχειριστούν.

Czech police and soldiers are preparing for the high-risk match between Banik Ostrava - Slavia Prague, which will take place on 11.05.2022 pic.twitter.com/bEW30GiRRW