Το Gazzetta παρουσιάζει ιστορίες από την προπονητική καριέρα του Ρέιμοντ Φερχάιγεν, ο οποίος θα είναι keynote ομιλητής στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό συνέδριο που φιλοξενεί η Ελλάδα, με την «υπογραφή» του Gazzetta, το 2nd Football 360 Summit!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό συνέδριο που φιλοξενεί η Ελλάδα, με την «υπογραφή» του Gazzetta, το 2nd Football 360 Summit, φιλοξενεί μία σπουδαία προσωπικότητα, τον 51χρονο Ολλανδό Ρέιμοντ Φερχάιγεν, ο οποίος δεν έχει διστάσει να έρθει σε ρήξη με κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με σκοπό να υπερασπιστεί τα πιστεύω του και τις απόψεις του στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Το Gazzetta παρουσιάζει κομμάτια από την ιστορία του Φερχάιγεν, ο οποίος θα είναι keynote ομιλητής στο συνέδριο, στο οποίο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να εγγραφείτε εδώ: https://www.football360.gr

Το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

Γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1971, αποσύρθηκε από τη δράση σε ηίκία 18 ετών λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού και από τα 19 του άρχισε προπονητική καριέρα. Σπούδασε φυσιολογία άσκησης και αθλητική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και ολοκλήρωσε τα μεταπτυχιακά του το 1995. Το 1995 ανέπτυξε τη μεταπτυχιακή του διατριβή στο βιβλίο «Conditioning for Soccer», το οποίο έγινε το εκπαιδευτικό βιβλίο προπονητή της Ολλανδικής Ομοσπονδίας FA (KNVB) το 1997. Εγινε εκπαιδευτής υπέρ της άδειας στην Ολλανδική Ομοσπονδία το 1998. Το 2014, εξέδωσε το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ‘Football Periodisation’. Περισσότερα από 30.000 αντίτυπα έχουν πουληθεί παγκοσμίως. Όλα τα μαθήματα που πήρε σε διεθνές επίπεδο έχουν περιγραφεί το 2015 στο βιβλίο «How Simple Can It Be?» που δημοσιεύτηκε στα ολλανδικά, στα αγγλικά, στα πορτογαλικά, στα ιαπωνικά και στα κινέζικα μεταξύ άλλων γλωσσών.

Τρία Παγκόσμια Κύπελλα μαζί με Χίντινγκ

O Ρέιμοντ Φερχάιγεν είναι ο άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έχει συνεργαστεί και συναναστραφεί με σπουδαία ονόματα παγκοσμίως. Ως συνεργάτης του Γκους Χίντινγκ έδωσε το παρών σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα με την εθνική Ολλανδίας, τη Νότια Κορέα και τη Ρωσία. Δούλεψε στο προπονητικό επιτελείο ορισμένων εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη: Μπαρτσελόνα, Ζενίτ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι. Πέρασε από τη Μπρισμπέιν Ρόαρ της Αυστραλίας, ήταν ο προσωπικός προπονητής φυσικής κατάστασης του Κρεγκ Μπέλαμι σε Σίτι και Κάρντιφ, ενώ ήταν ο σύμβουλος του Άριεν Ρόμπεν στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όσο αγωνιζόταν στη Μπάγερν. Ειδικευμένος στην προπονητική φυσικής κατάστασης, έγινε εκπαιδευτής σε προπονητές όπως ο Ρουντ Γκούλιτ, ο Ρόναλντ Κούμαν και ο Φρανκ Ράικαρντ. Εργάστηκε επίσης ως βοηθός στο προπονητικό επιτελείο της Ολλανδίας στο Euro 2000, ενώ βρέθηκε σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro για τα επόμενα 15 χρόνια δουλεύοντας σε Ολλανδία, Νότια Κορέα, Ρωσία, αλλά και στην Αργεντινή που έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014.

Οι βολές κατά του Κλοπ

Τον Οκτώβριο του 2016 ο Ρέιμοντ Φερχάιγεν βγήκε μπροστά και άσκησε κριτική στον Γιούργκεν Κλοπ. Είχε επισημάνει πως το υψηλής έντασης πρέσινγκ της Λίβερπουλ υπό την καθοδήγηση του Γερμανού θα στοίχειωνε την ομάδα όσο προχωρούσε η σεζόν. «Λόγω της έντονης προπόνησης και του στυλ παιχνιδιού του Κλοπ, είναι πολύ πιθανό οι παίκτες της Λίβερπουλ να δυσκολευτούν τους τελευταίους μήνες αυτής της σεζόν» είχε δηλώσει ο Ολλανδός, για να λάβει την εξής απάντηση: «Παίζουμε δύο παιχνίδια μέσα σε 48 ώρες, θα υπάρχουν τραυματισμοί και μετά κάποιος Ολλανδός θα βγει να λέει τα δικά του».

Ο Φερχάιγεν έσπευσε να του εκτοξεύσει νέες βολές: «Ο προπονητής της Λίβερπουλ προκάλεσε 20 τραυματισμούς σε δέκα μήνες, αλλά συνεχίζει να κατηγορεί εξωτερικούς παράγοντες για τραυματισμούς. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, αλλά έχει ξεκάθαρα κάποια ελαττώματα στις μεθόδους προπόνησης πριν από την έναρξη μιας σεζόν».

Η «πολεμική» δήλωση μετά τον χαμό του Γκάρι Σπιντ

Το 2011 προσελήφθη στη θέση του βοηθού προπονητή στην εθνική Ουαλίας, την περίοδο που ήταν προπονητής ο Γκάρι Σπιντ. Λίγο μετά τον θάνατο του Σπιντ, ο Φερχάιγεν υποστήριξε ότι θα ήθελε να αποτελέσει τον πρώτο προπονητή, ώστε να συνεχίσει την κληρονομιά του, δήλωση όμως που αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης. Ο παλαίμαχος Ουαλός διεθνής, Ίαν Ρόμπερτς τις χαρακτήρισε εγωιστικές και συβούλεψε τους ανθρώπους της ομοσπονδίας να προσλάβουν άλλο προπονητή. Τον Ιανουάριο του 2012 η εθνική Ουαλίας ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον νυν προπονητή του Ατρόμητου, Κρις Κόλμαν, και τον επόμενο μήνα ο Φερχάιγεν παραιτήθηκε. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Ολλανδός επέκρινε την Ομοσπονδία της Ουαλίας, λέγοντας ότι κατέστρεψε την κληρονομιά του Γκάρι Σπιντ.

Το κράξιμο στον Βενγκέρ

Το 2014 o Ρέιμοντ Φερχάιγεν είχε επανειλημμένα επικρίνει τον Αρσέν Βενγκέρ για το κακό ιστορικό της Άρσεναλ με τραυματισμούς. Παίκτες όπως οι Ράμσεϊ, Γουίλσιρ, Τσάμπερλεϊν και Γουόλκοτ αντιμετώπιζαν θέματα και με τη φυσική τους κατάσταση, με τον Ολλανδό να θεωρεί ότι είναι ο Αλσατός που φταίει και όχι η τύχη: «Ο κύριος λόγος για τους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο είναι η συσσώρευση κόπωσης γιατί όταν συσσωρεύεται κόπωση με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλος έχει λιγότερο έλεγχο στο σώμα και τότε είναι πιο ευάλωτο σε τραυματισμούς. Το ερώτημα είναι: Ποιος είναι ο κύριος λόγος για την κούραση; Ο κύριος λόγος της κούρασης είναι ο προπονητής ποδοσφαίρου φυσικής κατάστασης γιατί είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της προπόνησης. Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι υπεύθυνος για την κούραση και τους τραυματισμούς και το ιατρικό επιτελείο μπορεί μόνο να δώσει λύση στο πρόβλημα».

Ένα χρόνο αργότερα επανεξέτασε το θέμα και ανέφερε: «Τις τελευταίες 13 σεζόν η Άρσεναλ έχει έναν τραυματισμό σε πέντε παιχνίδια και αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Είναι ευθύνη του Αρσέν Βενγκέρ να λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν το έχει διορθώσει εδώ και 13 χρόνια».

Ο «ανεκπαίδευτος δεινόσαυρος» Ρόι Χόντσον

Πίσω στο 2014, ο Ρέιμοντ Φερχάιγεν άσκησε κριτική στον τότε προπονητή της εθνικής Αγγλίας μέσω Twitter. Ο Βρετανός τεχνικός είχε απορρίψει. Ο Άγγλος προπονητής έδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι πραγματικά ηλίθιος. Είναι το τέλειο παράδειγμα ενός κλασικού ανεκπαίδευτου Άγγλου κόουτς». Το διάστημα που ο Φερχάιγεν εργαζόταν στην εθνική Ολλανδίας και ο Μέμφις Ντεπάι έπαιζε στη Γιουνάιτεντ, είχε υπερασπιστεί τον συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή μετά τις αρνητικές εμφανίσεις, επισημαίνοντας πως είναι καταπονημένος.

Τα 323 επικριτικά tweets

Πίσω στο 2016, μήνα Δεκέμβριο, τα βρετανικά media κάθισαν και μέτρησαν τα 323 επικριτικά τιτιβίσματα του Ρέιμοντ Φερχάιγεν στο Twitter σε βάρος ομάδων, προπονητών, εθνικών ομάδων και ομοσπονδιών. «Μέσα σε 350 μέρες έχει ανεβάσει 323 επικριτικά tweets κόντρα σε διάφορα ποδοσφαιρικά ονόματα.

Η παθιασμένη πίστη του στη δική του άποψη σχετικά με τη σύγχρονη προπονητική, την ξεκούραση και την πρόληψη τραυματισμών τον έχει κάνει να εκτοξεύει πυρά προς όλες τις κατευθύνσεις» ανέφερε το fourfourtwo. Σύμφωνα με την έρευνα, 75 tweets ήταν σε βάρος του Κλοπ, 36 κατά της Λίβερπουλ, 22 κατά του Ποτσετίνο, 33 κατά του Βενγκέρ, 10 κατά του Μουρίνιο, 20 κατά του Φαν Χάαλ, 28 κατά του Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ δεν του ξέφυγαν ονόματα όπως ο Κόντε, ο Φρανκ ντε Μπουρ, ο Κλίνσμαν, ο Μόγιες και αρκετοί ακόμη...

Η ασάφεια και οι άσχετες ασκήσεις

Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα, η οποία έχει υπερασπιστεί τη δουλειά του και τις απόψεις του με τρόπο εκρηκτικό, αλλά και προσβλητικό, αναφέρει για τη φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο: «Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τη φυσική κατάσταση χωρίς συνάφεια. Ωστόσο, η ποδοσφαιρική φυσική κατάσταση υπάρχει μόνο μέσα στο ποδοσφαιρικό πλαίσιο και εκφράζεται μόνο όταν οι παίκτες παίζουν ποδόσφαιρο. Έξω από το ποδοσφαιρικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική φυσική κατάσταση. Περιμένουμε ότι αυτό είναι προφανές για όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι μιλούν για φυσική κατάσταση χωρίς συγκεκριμένη δομή. Ως αποτέλεσμα, μιλούν για φυσική κατάσταση χωρίς δομή προσποιούμενοι ότι μιλούν για φυσική κατάσταση ποδοσφαίρου. Το επακόλουθο χάος, η ασάφεια και οι άσχετες ασκήσεις είναι λογική συνέπεια».

Στην παρουσίασή του ο Ρέιμοντ Φερχάιγεν θα αποδείξει σε τι πραγματικά βασίζεται η ποδοσφαιρική φυσική κατάσταση με βάση αντικειμενικά γεγονότα και λογικούς συλλογισμούς και όχι υποκειμενικές απόψεις...