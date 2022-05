Γκολ ο Σιατραβάνης στην Αυστραλία (vid)

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 3-0 της Νιούκαστλ επί της Μακάρθουρ.

«Φόρα» έχει πάρει ο Σάββας Σιατραβάνης, καθώς ο 30χρονος μεσοεπιθετικός που από το 2021 παίζει στη Νιούκαστλ της Αυστραλίας βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα σε διάστημα 15 ημερών.

Πιο συγκεκριμένα μετά το γκολ που πέτυχε στις 16 Απριλίου κόντρα στη Μελβούρνη σκόραρε σήμερα (1/5) και στο 3-0 της ομάδας του επί της Μακάρθουρ. Ο 30χρονος με θητεία, μεταξύ άλλων, σε ΑΕΛ, Λαμία, Απόλλων Σμύρνης, μετρά στη σεζόν 19 συμμετοχές.

The 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 start for the Novocastrians!



Savvas Siatravanis scores his second goal of the season as @NewcastleJetsFC lead in Sydney's west.



Catch the match on @ParamountPlusAU now! #MACvNEW match blog: https://t.co/7vrsnAAIdL#WeAreALeagues pic.twitter.com/jCSoXazZv2