Την κατάκτηση του βελγικού Κυπέλλου πανηγυρίζει η Γάνδη, η οποία επικράτησε της Άντερλεχτ στα πέναλτι (4-3, 0-0 παρ.) και σήκωσε την πρώτη της κούπα μετά από επτά ολόκληρα χρόνια.

Κυπελλούχος Βελγίου στέφθηκε η Γάνδη για τέταρτη φορά στην ιστορία της, νικώντας στον τελικό την Άντερλεχτ και μάλιστα στα πέναλτι (4-3, 0-0 παρ.).

Η ομάδα που απέκλεισε ο ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League στέρησε από τον Βενσάν Κομπανί τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον γκολκίπερ, Ντάβι Ρουφ, ο οποίος απέκρουσε δύο σερί πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» κι έτσι χάρισε στην ομάδα του την πρώτη της κούπα μετά από επτά ολόκληρα χρόνια και το παρθενικό της πρωτάθλημα του 2015!

Αυτή είναι και η πρώτη στέψη της Γάνδη στον θεσμό μετά τη σεζόν 2009-10, με τις δύο προηγούμενες να σημειώνονται πριν από αρκετές δεκαετίες (1963 και 1983 αντίστοιχα).

