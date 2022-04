Ο Αργεντινός εξτρέμ, Εντουάρντο Σάλβιο, καταζητείται από την αστυνομία του Μπουένος Άιρες, καθώς χτύπησε με το αμάξι και παράτησε την πρώην σύζυγο όταν τον είδε με άλλη γυναίκα. Διαψεύδει η πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Στο στόχαστρο των αρχών της Αργεντινής βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αργεντινός εξτρέμ, Εντουάρντο Σάλβιο. Σύμφωνα με τα μέσα από τη χώρα του «τανγκό» ο πρώην ακραίος επιθετικός των Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπενφίκα και νυν της Μπόκα Τζούνιορς καταζητείται από την αστυνομία, καθώς η πρώην σύζυγος του μάνα των δύο παιδιών του, Μαγκαλί Αραβένα, κατήγγειλε πως την χτύπησε ηθελημένα με το αυτοκίνητο του και την παράτησε στο οδόστρωμα, ενώ τον γύρο των Social Media κάνουν και βίντεο από το επίμαχο συμβάν.

Boca player Eduardo Salvio is at large after trying to run over his wife. Here's footage of when he escaped from the police. pic.twitter.com/bpW5AOOXfq