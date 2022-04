Απίθανα πράγματα στο άθλημα με τις νέες ιδές που ο καθένας φέρνει στην επιφάνεια. Στην Πορτογαλία σκέφτονται να μειώσουν δοκιμαστικά τη διάρκεια των αγώνων σε 60 λεπτά!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, όπως αναφέρει και το BBC, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ραγδαίας αλλαγής στο άθλημα, αρχικά και σε δοκιμαστικό στάδιο, στο επίπεδο της ηλικιακής κατηγορίας κ-23.

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες ενδεχομένως να δοκιμάσουν να διαρκέσουν 60 αγωνιστικά λεπτά αντί για τα καθιερωμένα 90', ενώ, σε μια επιλογή τύπου... μπάσκετ, το χρονόμετρο θα λειτουργεί μονάχα όταν το παιχνίδι θα βρίσκεται σε εξέλιξη κι όχι σε στατικές φάσεις!

Σημειώνεται πως πριν από καιρό, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε αφήσει να εννοηθεί πως αυτή η σκέψη υπήρχε και στους ανθρώπους του κορυφαίου ποδοσφαιρικού επιπέδου, αναφέροντας:

«Οι ηλικίες 16-24 ετών δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το ποδόσφαιρο γιατί κρατάει πολύ και γι' αυτό είτε θα αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, είτε θα πρέπει να μειώσουμε την διάρκεια των ματς»!

Thoughts?



This would involve only running the clock when the ball is in play.#BBCFootball pic.twitter.com/hORheiGnmu