Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι με κάθε επισημότητα μέλος της DC United, μετακομίζοντας τελικά από τώρα στις ΗΠΑ, δίχως να περιμένει το καλοκαίρι όπως αρχικά είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές!

Ο Ταξιάρχης Φούντας για πρώτη φορά στην καριέρα του αλλάζει ήπειρο και θα συνεχίσει στις ΗΠΑ και το MLS.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έπειτα από την επιτυχημένη παρουσία του στην Ραπίντ Βιέννης όπου σκόραρε 45 φορές σε 91 ματς, θα ζήσει το american dream και μάλιστα θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα από τώρα κι όχι από το καλοκαίρι.

Το ποσό που προσφέρθηκε από την DC United και τελικά έγινε αποδεκτό από τους Αυστριακούς ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ, με τον Φούντα να ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον σύλλογο και να γίνεται πλέον επίσημο μέλος της ομάδας.

Η διάρκεια της συνεργασίας του Έλληνα ποδοσφαιριστή με την DC United βάζει των εγγράφων ορίζεται στα δυο έτη, με όρο για επέκταση μέχρι και το 2025.

