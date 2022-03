Το ντέρμπι του Άγιαξ με τη Φέγενορντ πήρε... κυριολεκτικά φωτιά, μιας και φούντωσαν τα πανό των οπαδών του Αίαντα.

Τα καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί του Άγιαξ στο ντέρμπι με τη Φέγενορντ, ήταν η αιτία για να πάρουν φωτιά τα πανό που είχαν αναρτήσει. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση των ανθρώπων του γηπέδου για να σβήσει η φωτιά και να μην υπάρξουν χειρότερες καταστάσεις.

Ajax fans accidentally setting fire to their own banner against Feyenoord today pic.twitter.com/CTuolq5g1P