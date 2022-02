O πρώην εξτρέμ του Παναθηναίκού, Πολ Ζοζέ Εμποκού, ο Γέλε βαν Ντάμε και ο πρώην πρόεδρος τους στη Σταντάρ Λιέγης, Ρολάν Ντισατλέ, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Άντερλεχτ και της Γκενκ, κατηγορώντας τους για χειραγωγημένα παιχνίδια τη σεζόν 2013-14.

Σάλος έχει προκληθεί στο βελγικό ποδόσφαιρο αναφορικά με τις κατηγορίες για χειραγωγημένα τη σεζόν 2013-14, στο τέλος της οποίας η Άντερλεχτ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, αφήνοντας πίσω της τις διεκδικήτριες Σταντάρ και Κλαμπ Μπριζ. Το περασμένο φθινόπωρο το ντοκιμαντέρ του RTBF «Milieu du terrain», αποκάλυψε κάποιες... ύποπτες κινήσεις που έγιναν πρις από μερικούς κρίσιμους αγώνες των Play Off. Με βάση την εισαγγελική έρευνα που έγινε, υπάρχουν 56 άτομα και μία ομάδα που ενδέχεται να καταλήξουν σε δικαστική αίθουσα, στο πλαίσιο της υπόθεσης «Propere Handen» («Καθαρά Χέρια»).

Το νέο επεισόδιο του εν λόγω «σίριαλ» είναι οι αγωγές που κατέθεσαν κατά της Άντερλεχτ, της Γκενκ και των ποδοσφαιριστών Άντονι βάντεν Μπόρε - Ιλόμπ Εμπογιό ο τότε διοικητικός ηγέτης του κλαμπ της Λιέγης, Ρολάντ Ντισατλέ, ο ποδοσφαιριστής Γέλε βαν Ντάμε και ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Πολ Ζοσέ Εμποκού, ο οποίος εκείνη τη σεζόν ήταν εκ των αγωνιστικών ηγετών της Σταντάρ. Ο άλλοτε ποδοσαφιριστής του «τριφυλλιού» κινήθηκε νομικά μόνο κατά των κλαμπ και όχι των δύο συναδέλφων του.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως μετά α από την προβολή του ντοκιμαντέρ του RTBF η νέα ιδιοκτησία και διοίκηση της Άντερλεχτ έχει κινηθεί κι εκείνη νομικά εναντίον της παλαιότερης.

🚨



Roland Duchâtelet, Jelle Van Damme et Polo Mpoku portent plainte contre le RSC Anderlecht et contre le KRC Genk concernant les matchs truqués lors de la course au titre en 2014.



Les matchs RSC Anderlecht - KRC Genk (4-0) et KRC Genk - Club Brugge (3-2) sont visés.



(1/2) pic.twitter.com/hOVIWFivME