Σαν... μικρό παιδί σήκωσε τον αντίπαλό του ο Ρικάρντο Κουαρέσμα από το χορτάρι και προσπάθησε να τον βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου ώστε να μη χαθεί χρόνος για τη Βιτόρια Γκιμαράες!

Η ομάδα του mr.Rabona ηττήθηκε με σκορ 1-0 από την Μπελενένσες το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο, όσο υπήρχε έστω και ελάχιστος χρόνος, ο Κουαρέσμα ήθελε να συνεχίσει να προσπαθεί μαζί με τους συμπαίκτες του για να βρεθεί έστω το γκολ της ισοφάρισης.

Αυτό μπορεί να μην επιτεύχθηκε, όμως, χάρισε ένα από τα highlights της χρονιάς όταν πήρε αγκαλιά με το ζόρι έναν αντίπαλό του για να τον σηκώσει από το χορτάρι και να τον βγάλει από τα όρια του αγωνιστικού χώρου προκειμένου να μην κάνει καθυστερήσεις!

Δείτε το βίντεο:

Ricardo Quaresma will not tolerate time-wasters 🤣



(via @SPORTTVPortugal)pic.twitter.com/3Qn8nhqg4l