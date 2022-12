Η θλίψη απέραντη. Το ποδόσφαιρο έχασε την «κορώνα» του, ο «Βασιλιάς» Πελέ αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 82 ετών, αλλά άφησε πίσω του τη μεγαλοπρεπέστερη παρακαταθήκη μαζί με έναν δυσεπίλυτο γρίφο: πόσα γκολ πέτυχε τελικά στην καριέρα του; Το Gazzetta παρουσιάζει επτά διαφορετικές εκδοχές.

Ο Ζοάο Ράμος ντο Νασιμέντο, κατά κόσμον Ντοντίνιο, λέγεται πως κατάφερε να σκοράρει 350 γκολ σε δύο χρόνια με την Ατλέτικο Μινέιρο. Ανάμεσα στα κατορθώματά του ήταν ότι έσπασε το φράγμα των 900 γκολ καριέρας στα πρωταθλήματα της Βραζιλίας και πέτυχε και το all-time ρεκόρ σκοράροντας με πέντε κεφαλιές σε ένα παιχνίδι. Στην ερώτηση, όμως, για το κορυφαίο από όλα τα γκολ του, απάντησε:

« Το κορυφαίο γκολ που πέτυχα ποτέ μου ήταν ένα ‘’ένα-δύο’’ με τη γυναίκα μου, τη Σελέστε. Τον ονομάσαμε Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο ». Στον υπόλοιπο κόσμο, συστήθηκε ως Πελέ. «Θαύμα» στα εβραϊκά, μια προφορική αστοχία στο σχολείο όταν ήθελε να πει στους φίλους του πως ο αγαπημένος του παίκτης ήταν ο Μπιλέ της Βάσκο Ντα Γκάμα.

Το γκολ ζωής, λοιπόν, του πατέρα του έμελλε να εξελιχθεί στο «Μαύρο Μαργαριτάρι». Τον κορυφαίο παίκτη που πάτησε το πόδι του στη Γη, από κάποιον απόκοσμο πλανήτη. Τον έναν και μοναδικό «Βασιλιά» της στρογγυλής θεάς, τον μεγαλύτερο πρεσβευτή και τιμητή της, που με τη σειρά του «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα όπως κανείς άλλοτε, ξεπερνώντας τους αριθμούς ακόμα και του μπαμπά του, Ντοντίνιο.

Ο τεράστιος Πελέ δεν είναι πια ανάμεσά μας, αφού μετά από γενναίες νίκες στην πολύχρονη «μάχη» με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών. Παραχωρώντας στις επόμενες γενιές του το υπόδειγμα του υπερ-αθλητή, του συνώνυμου της ποδοσφαιρικής τελειότητας, που όσες δεκαετίες κι αν περάσουν οι παρομοιώσεις για το υπέρτατο, για το άπιαστο του αθλήματος θα συνοψίζονται στη λέξη «Πελέ».

Μαζί με την ιερή παρακαταθήκη του, κληροδότησε και έναν –ευχάριστο ή δυσάρεστο– «πονοκέφαλο» στους απανταχού στατιστικολόγους του ποδοσφαίρου. Πόσα γκολ πέτυχε στην καριέρα του; Μετρούν και τα ανεπίσημα; Είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν ή οι σύγχρονοι σταρ τον ξεπέρασαν;

Οι απόψεις διίστανται. Για την ακρίβεια, στο λήμμα «πόσα γκολ πέτυχε ο Πελέ;», υπάρχουν επτά διαφορετικοί ορισμοί.

Για τη μεγάλη πλειονότητα, το κοντέρ του Πελέ σε επίσημα παιχνίδια σταμάτησε στα 757 γκολ. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπου η γλώσσα των αριθμών τείνει να εξελιχθεί (αν δεν έχει ήδη μετατραπεί) στην πεμπτουσία του αθλήματος. Από αυτά, τα 643 τα πέτυχε με τη Σάντος στη διάρκεια της 19ετους θητείας του, σε πρωτάθλημα, κύπελλα Βραζιλίας και διασυλλογικές διοργανώσεις της Νότιας Αμερικής. Τα υπόλοιπα 37 της συλλογικής του καριέρας σημειώθηκαν με τη Νιου Γιορκ Κόσμος από το 1975 ως το 1977, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του με τη Σελεσάο, με την οποία κατέκτησε τρία Μουντιάλ, κατέγραψε 77 διεθνή γκολ. Επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή των τοπ-σκόρερ, με επτά περισσότερα από τον Νεϊμάρ (σε 25 λιγότερα παιχνίδια).

Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί πλέον στις λίστες των κορυφαίων στατιστικολόγων. Ως εκ τούτου, τόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσαν τη μυθική προσπέραση. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ το πέτυχε τον Ιανουάριο του 2021 και πλέον μετρά 803 επίσημα γκολ, δύο λιγότερα από τον all-time ρέκορντμαν, Γιόσεφ Μπίτσαν, για τον οποίο η σιγουριά σχετικά με τα επίσημα γκολ του είναι επίσης ρευστή. Από την πλευρά του, ο Μέσι ξεπέρασε τα 757 γκολ μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, με τα δύο γκολ του στο Παρί-Μπριζ (758).

Σ’ αυτό το σημείο, αρχίζουν οι… διαφωνίες. Πρώτος σταθμός και χωρίς μεγάλη απόκλιση, τα 775 γκολ σύμφωνα με τη «Βικιπαίδεια των ποδοσφαιρικών στατιστικών», το «RSSSF». Ο λογαριασμός καταμετρά γκολ όπως εκείνα με τη στρατιωτική ομάδα (4) και την επίλεκτη ομάδα του Σάο Πάουλο (12). Το αρχείο του διεθνούς φορέα διευρύνεται διαρκώς, συνεπώς αυτός ίσως να μην είναι ο τελικός αριθμός.

Το βασικό «debate» ανάμεσα στην επίσημη και την ανεπίσημη καταγραφή περνάει από το ορόσημο του «1000». Στη διάρκεια της θρυλικής καριέρας του, ο Πελέ σκόραρε συνολικά τετραψήφιο αριθμό τερμάτων, κάτι που θεωρείται δεδομένο τουλάχιστον με βάση τους ιστορικούς της εποχής. Στις 19 Νοεμβρίου του 1969, συγκεκριμένα, σημείωσε το ιστορικό, ανεπανάληπτο για εκείνη την εποχή επαγγελματικό γκολ Νο1000, σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Βάσκο Ντα Γκάμα στο «Μαρακανά». Το ζήτημα για το οποίο «ερίζουν» οι παλαιότερες και οι σύγχρονες πηγές είναι πόσα από αυτά σημειώθηκαν σε φιλικές αναμετρήσεις και σε επίσημα παιχνίδια.

Η πιστοποίηση των ρεκόρ Γκίνες, πάντως, θέτει ως παγκόσμιο ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τα 1279 γκολ. Από εδώ και στο εξής, όλες οι διαφορετικές εκδοχές περιλαμβάνουν τον συνολικό όγκο τερμάτων του Πελέ. Αγώνες με την ομάδα νέων, φιλικά παιχνίδια, αγώνες επιδείξεων, περιοδείες. Γκολ που δεν υπολογίζονται στην περίπτωση των αστέρων του 21ου αιώνα. Ο οργανισμός των Γκίνες, μάλιστα, βράβευσε με το επίσημο δίπλωμα και την τιμητική πλακέτα τον Βραζιλιάνο θρύλο τον Αύγουστο του 2016.

