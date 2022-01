Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν κατά την διάρκεια του ημιτελικού του Κυπέλλου στην Βραζιλία για παίκτες ηλικίας κάτω των 20 ετών, μεταξύ Σάο Πάουλο και Παλμέϊρας, που έληξε με νίκη 1-0 των φιλοξενούμενων.

Συγκλονιστικές σκηνές σημειώθηκαν στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Κατά την διάρκεια των καθυστερήσεων του αγώνα, ορισμένοι οπαδοί της Σάο Πάουλο, κατάφεραν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές της Παλμέϊρας.

Η παρέμβαση των παικτών της Σάο Πάουλο ήταν άμεση με αποτέλεσμα τα έκτροπα να μην πάρουν περαιτέρω διαστάσεις. Ωστόσο, αμέσως μετά ο ρέφερι εντόπισε στον αγωνιστικό χώρο ένα μαχαίρι χωρίς βέβαια να έχει διευκρινισθεί εάν πετάχθηκε από τους οπαδούς στην κερκίδα ή εάν βρισκόταν στο χέρι κάποιου από τους εισβολείς.

Ο διαιτητής αφού το πήρε στα χέρια του στη συνέχεια το παρέδωσε στους αξιωματούχους της αναμέτρησης. Ακολούθησε η σύλληψη τεσσάρων οπαδών οι οποίοι κι ανακρίθηκαν από την αστυνομία.

São Paulo vs Palmeiras U20s Copinha semifinals is interrupted by a knife-wielding pitch invader.



Unclear how referee got his hands on weapon but thankfully he did.



Palmeiras’ pleas to call off game went unheard. Player welfare totally ignored.pic.twitter.com/zbTEVPCrfM