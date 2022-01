Περίπου ένα μήνα μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο ο Πελέ εισήχθη εκ νέου για νέες χημειοθεραπείες.

Στις 23 Δεκεμβρίου ο Πελέ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο και επέστρεψε σπίτι του, όπου και πέρασε τις ημέρες των γιορτών με την οικογένεια του. Σήμερα (20/1) περίπου ένα μήνα μετά ο Βραζιλιάνος θρύλος εισήχθη και πάλι στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε το ESPN o άλλοτε ηγέτης της «Σελεσάο» θα υποβληθεί σε νέες χημειοθεραπείας, ενώ θα περάσει από εξετάσεις, προκειμένου να εντοπιστούν νέα πιθανά σημεία καρκίνου. Θυμίζουμε πως ο 81χρονος Πελέ είχε διαγνωστεί με όγκο στο παχύ έντερο και έκτοτε βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς του.

