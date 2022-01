Γιάννης Νικοπολίδης: «Και ο γιος του Μέσι να ήμουν, πρέπει να δείξω στο γήπεδο ότι είμαι ο καλύτερος»

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη και τους Red Bulls, ο Γιάννης Νικοπολίδης μίλησε στο Gazzetta για τη διαδρομή του, το αν είναι ο νέος Greek Freak και τα… ελικόπτερα του Μπάιντεν.

Ίδιο μπόι και σουλούπι, σχεδόν πανομοιότυπο παρουσιαστικό, παρόμοια ευγένεια κι ευθύτητα. Ο Γιάννης δεν είναι ο Αντώνης Νο. 2, όμως η αλήθεια είναι πως… είναι και λίγο! Ειδικά, όταν τους βλέπεις δίπλα δίπλα, όπως βρέθηκαν στα γραφεία του gazzetta, λίγες ώρες προτού ο… μικρός Νικοπολίδης αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στην pre-season των New York Red Bulls, της ομάδας που τον επέλεξε στο Νο. 71 του φετινού draft του MLS. Προτού όμως κυνηγήσει το όνειρό του στο Μεγάλο Μήλο, μας μίλησε για το πώς έφτασε εκεί, για τα ελικόπτερα του Πλάνητάρχη και το παρατσούκλι του που… κάτι μας θυμίζει!

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γιάννης Νικοπολίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου του 2000. Από μικρός εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπου αγωνιζόταν (στην ίδια θέση) και ο πατέρας του, ο Αντώνης Νικοπολίδης, Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2004. Έχοντας συμμετοχές σε όλα τα κλιμάκια της Εθνικής, αλλά και τις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού με τις οποίες κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Εφήβων τη σεζόν 2016-17, το 2018 παρουσιάστηκε στον Γιάννη μια ευκαιρία και δεν την άφησε να περάσει…

- Ο πατέρας σου έγραψε ιστορία με το Νο. 71 στην πλάτη, γεννήθηκε το 1971, εσύ επιλέχθηκες στο Νο. 71 του draft. Υπάρχει κάποια άλλη οικογενειακή σύνδεση με αυτό το νούμερο που θα πρέπει να ξέρουμε;

- Δεν ξέρω, μας κυνηγάει απ’ ό,τι φαίνεται. Έχουμε έναν αριθμό ως οικογένεια που μας ακολουθεί και τον ακολουθούμε κι έτσι πορευόμαστε…

- Εσύ ξεκίνησες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και μέσω των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη βρέθηκες στο Georgetown. Ήταν πάντα το σχέδιο να πας στις ΗΠΑ για σπουδές ή ήταν κάτι που προέκυψε; Σε ρωτάω γιατί είχες υπογράψει κι ένα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

- Ναι, περίπου. Ήμουν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση για το μέλλον μου: σχολείο και σπουδές ή αθλητισμός; Εγώ είχα πάντα τρέλα με τον αθλητισμό, δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσω. Όταν ήρθε εκείνη η στιγμή, οι γονείς μου, μου είπαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Άρης Ζαφειράτος, ο οποίος στέλνει πολλά παιδιά στις ΗΠΑ για σπουδές και παράλληλα συνεχίζουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Όχι μόνο απ’ το ποδόσφαιρο, αλλά και από άλλα αθλήματα. Μέσω αυτού έγιναν κάποιες επαφές, βρέθηκε το Georgetown που αποδείχθηκε εν τέλει και η καλύτερη επιλογή. Δεν θα την άλλαζα με τίποτα.

- Ήταν κάτι που προέκυψε δηλαδή, αλλά βόλεψε…

- Ναι! Αν με ρώταγες στα 16-17 μου «θα πήγαινες στις ΗΠΑ να σπουδάσεις και να παίζεις ταυτόχρονα ποδόσφαιρο;», θα σου έλεγα ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εγώ είμαι στον Ολυμπιακό». Εκεί ήταν το μυαλό μου, όμως μέσα σε 2-3 μήνες όλα μπορούν να αλλάξουν.

Loving all of our #ProHoyas! Congrats to Giannis Nikopolidis for being selected by the @NewYorkRedBulls in the @MLS #SuperDraft!#HOYASAXA #befutbol pic.twitter.com/NYB3W7faHq