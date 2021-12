Ο δικτάτορας της Γουινέας απείλησε τους παίκτες: «Φέρτε το Κύπελλο ή επιστρέψτε τα χρήματα που δόθηκαν για εσάς»

Ο Πρόεδρος της Γουϊνέας, Συνταγματάρχης, Μαντί Ντουμπουγιά, έδειξε την αυστηρότητά του προς τους διεθνείς ποδοσφαιριστές ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και τους ζήτησε ή το τρόπαιο ή... τα χρήματα που τους αναλογούν!

Όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος, ο Μαντί Ντουμπουγιά έδωσε τη σημαία της χώρας στους ποδοσφαιριστές προκειμένου να τους καταστήσει σαφές πως θέλει να κάνουν το έθνος υπερήφανο με την εικόνα που θα παρουσιάσουν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του προσεχούς τουρνουά.

Ωστόσο, το μήνυμά του, μεταξύ άλλων λεγομένων του, ήταν αρκετά πιο αυστηρό, καθώς, φέρεται να είπε στους παίκτες: «Φέρτε το Κύπελλο ή επιστρέψτε τα χρήματα που έχουν διατεθεί για εσάς»!

Στην αποστολή της Γουϊνέας βρίσκονται οι Φλορεντίν Πογκμπά, Αγκιμπού Καμαρά, Ναμπί Κεϊτά και Μαμαντού Κανέ.

🇬🇳 Colonel Mamadi Doumbouya handed over the national flag to the Guinea team ahead of AFCON.



“The cup, or you reinburse the money that's been invested in you!” was the message of the transitional president to the squad.



[@avenirguinee] pic.twitter.com/nYptcgvf87