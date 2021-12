Σκόκο: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση (vids)

Ο Νάτσο Σκόκο ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία 36 ετών.

Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ, Νάτσο Σκόκο ανακοίνωσε μέσω social media την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Η ημερομηνία που επέλεξε, για την ανακοίνωση, δεν ήταν τυχαία, αφού στις 12 Δεκεμβρίου 2004 είχε πανηγυρίσει ο πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, με τη φανέλα της Νιούελς Ολντ Μπόις.

🔴 𝗜𝗧’𝗦 𝗜𝗡 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 ⚫️



The entire Newell’s Old Boys family wants to thank you for your COLOSSAL career.



⭐️ Nacho Scocco is one of us. ⭐️ pic.twitter.com/D4abaUYG7j