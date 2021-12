Αντβέρπ: «Ντου» των οπαδών της Μπέερσχοτ μετά την ήττα στο ντέρμπι (vid)

Ξέφυγε η κατάσταση στην Αμβέρσα με τους οπαδούς της Μπέερσχοτ να εισβάλουν στο γήπεδο μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Αντβέρπ και να έρχονται σε συμπλοκή με την αστυνομία.

Η ουραγός του πρωταθλήματος του Βελγίου, Μπέερσχοτ γνώρισε ακόμα μια ήττα, καθώς έχασε στην έδρα της στο τοπικό ντέρμπι με την Αντβέρπ, με 1-0 και αυτή ήταν η σταγόνα που... ξεχείλισε το ποτήρι για τους οπαδούς του συλλόγου. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού για τη τελευταία αγωνιστική του UEFA Europa League (9/12, 19:45), χούλιγκανς εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ήρθαν σε άγρια συμπλοκή με τους αστυνομικούς που βρισκόντουσαν στο γήπεδο. Η Μπέερσχοτ οδεύει προς υποβιβασμό, καθώς έχει εννέα βαθμούς σε 17 παιχνίδια και απέχει οκτώ βαθμούς από την «ασφαλή» ζώνη. Θυμίζουμε πως στο βελγικό πρωτάθλημα είχαμε επεισόδια και στην αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με τη Σαρλερουά.

Η στιγμή της εισβολής:

Belgium. 05.12.2021

Beerschot - Royal Antwerp.



Beerschot fans vs. police after the derby match.



Video @Basso222 pic.twitter.com/ZvOBUTssTL