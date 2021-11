Πρίγιοβιτς: Γκολ στο ντεμπούτο του και πρόκριση για την Γουέστερν Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς έστειλε την Γουέστερ Γιουνάιτεντ στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αυστραλίας, σκοράροντας το παρθενικό του γκολ με τη νέα του ομάδα στο ντεμπούτο του.

Ο Πρίγιοβιτς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γουέστερ Γιουνάιτεντ και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του.

Ο Σέρβος επιθετικός, δεν θα μπορούσε να μην σκοράρει σε κενή εστία στο 79' του ματς με τους Νιούκαστλ Τζετς, στέλνοντας τη νέα του ομάδα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αυστραλίας.

Στο 44' ο Γουέιλς είχε ανοίξει το σκορ, στο 63' ο Ντανιέλ Πένια είχε κάνει το 1-1 κι ο άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

𝙁𝙐𝙇𝙇-𝙏𝙄𝙈𝙀



Goals to Wales and Prijović seal a 2-1 win, as we progress to the Round of 32 of the @FFACup.



Next up, @WgtnPhoenixFC #FFACup pic.twitter.com/SRS7DfW4xh