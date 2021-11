Μέσι - Νιούελς: Το σπάνιο βίντεο από την πρώτη συνέντευξη της καριέρας του! (vid)

Η Νιούελς Ολντ Μπόις ξέθαψε από το αρχείο της ένα βίντεο-κειμήλιο από αγώνα των τσικό της, με τον πιτσιρικά Λιονέλ Μέσι να δίνει την πρώτη του post-game συνέντευξη της καριέρας του!

Ανέκαθεν δεν είχε τη μεγαλύτερη ευχέρεια στις δηλώσεις και την έκθεση στα media. Για να φτάσει να απασχολεί περισσότερο με τα λόγια του παρά για τα κατορθώματά του στο χορτάρι, έπρεπε να γίνει 33 χρονών, όταν και είχε στρέψει την προσοχή όλων στην αποκαλυπτική του συνέντευξη μέσω της οποίας είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα. Ο Λιονέλ Μέσι μιλάει με την ίδια αθωώτοτητα και... άγνοια κινδύνου στον Τύπο όπως ήταν παιδί, όπως τότε που ως πιτσιρικάς στα τσικό της Νιούελς Ολντ Μπόις, τον καλούσε από τον πάγκο η ρεπόρτερ της ομάδας για να του παραχωρήσει μερικές δηλώσεις, έπειτα από ένα ματς στο οποίο αναδείχθηκε MVP και σκόραρε δύο φορές.

Η πρώτη ομάδα του Αργεντινού θρύλου ξέθαψε από το αρχείο της ένα πραγματικά σπάνιο βίντεο της πιθανώς παρθενικής post-game συνέντευξης της καριέρας του, με τον μικρούλη Λέο να γελά αμήχανα κοιτώντας δειλά-δειλά την κάμερα, να περιγράφει τα γκολ που πέτυχε και στο τέλος να τα αφιερώνει σε όλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Δείτε το βίντεο και αναλυτικά τη στιχομυθία του πιτσιρικά Μέσι με τη δημοσιογράφο:

«-Μέσι, μπορείς να έρθεις;



-Περιμένετε, έρχομαι



-Πώς σε λένε;



-Λιονέλ Μέσι



-Αναδείχθηκες παίκτης του αγώνα. Το ξέρεις;



-Όχι.



-Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια στην κάμερα για τα γκολ σου;



-Το δεύτερο γκολ;



-Ναι, το δεύτερο γκολ.



-Η μπάλα ήρθε από τον Φεντερίκο Ρόσο, ο Γκριγκίνι την έδωσε στον Λούκας, εκείνος σε μένα κι εγώ σκόραρα.



-Έβαλες δύο γκολ, σωστά; Σε ποιον θα αφιερώσεις το γκολ;



-Θα το αφιερώσω στον πατέρα μου, τον θείο μου και όλη την οικογένειά μου, σ' όλους τους ανθρώπους που με γνωρίζουν».



