Μπλάτερ και Πλατινί παραπέμπονται σε δίκη για απάτη και υπεξαίρεση 1,9 εκατ. ευρώ

Το Ελβετικό Δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες στον Σεπ Μπλάτερ και τον Μισέλ Πλατινί με επίκεντρο την παράνομη δραστηριότητά τους την περίοδο των εκλογών της FIFA το 2015, με τους δύο τέως παράγοντες να παραπέμπονται σε δίκη.

Στο εδώλιου του κατηγορουμένου θα βρεθούν μέσα στο 2022 ο Σεπ Μπλάτερ και ο Μισέλ Πλατινί, με το Ελβετικό Δικαστήριο να τους παραπέμπει σε δίκη για απάτη κι άλλα αδικήματα διαφθοράς μεταξύ άλλων η υπεξαίρεση σημαντικών ποσών από τα ταμεία της FIFA.

Ο τέως πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας κατηγορείται από την εισαγγελία για μίζα ύψους 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (1,9 εκατ. ευρώ) προς τον Γάλλο ομόλογό του στην UEFA το 2015, ενόψει των εκλογών της FIFA. Ο 85χρονος πλέον Μπλάτερ είχε χορηγήσει παράνομα τα χρήματα ζητώντας τη στήριξη των μελών της UEFA στην προεκλογική «μάχη» με τον Μοχάμεντ Μπιν Χαμάμ από το Κατάρ, σε μία υπόθεση που είχε ουσιαστικά βάλει τέλος στην κούρσα επανεκλογής του, αλλά και στις επιδιώξεις του Πλατινί να κατεβεί ως υποψήφιος για τη διαδοχή του το καλοκαίρι του 2016.

Πλέον οι δύο πάλαι ποτέ ισχυροί άνδρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα δικαστούν τους επόμενους μήνες στο δικαστήριο της Μπελινζόνα.

Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και την καταδίκη δεκάδων μεγαλοστελεχών της FIFA, όχι όμως και του Σεπ Μπλάτερ το διάστημα που ξέσπασε το σκάνδαλο.

Μπλάτερ και Πλατινί επιμένουν πως η πληρωμή δεν είχε σχέση με την προεκλογική κούρσα του 2015, αλλά αφορούσε χρωστούμενο ποσό του πρώτου στον δεύτερο για δραστηριότητες πίσω στο 1998, χρονιά της πρώτης εκλογής του στον προεδρικό θώκο της FIFA.

Οι επίσημες κατηγορίες προκύπτουν μετά από πολύχρονη έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς που ταρακούνησε το οικοδόμημα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η οποία και είχε στηριχτεί σε παραπομπές του Τμήματος Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περί πρακτικών διαφθοράς στις τάξεις της FIFA δύο δεκαετίες πριν.

«Η πληρωμή αυτή ζημίωσε την περιουσία της FIFA και ενίσχυσε παράνομα τον Πλατινί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ελβετικές Αρχές στο επίσημο πόρισμα, για τους δύο παράγοντες που είχαν ήδη υποστεί ποινές από το πειθαρχικό σύστημα της FIFA, οι οποίες, όμως, προοδευτικά αποσύρθηκαν κατόπιν έφεσης.



It’s taken the Swiss six years to bring charges. Blatter is now 85. https://t.co/Nrq7UAvbKz