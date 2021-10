Χάμες Ροντρίγκες: Πήγε να την πέσει στον διαιτητή και αποβλήθηκε (vids)

Ο Χάμες Ροντρίγκες τα έβαλε με τον διαιτητή για την απόφασή του να τον αποβάλει από το παιχνίδι, έπειτα από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε.

Η πορεία του πρώην άσου της Ρεάλ στο Κατάρ, δεν κυλάει ιδανικά. Στο πρόσφατο παιχνίδι της Αλ Ραγιάν με την Αλ Αραμπί, ο Χάμες δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα έξω από την περιοχή.

Ο διαιτητής είδε την παράβαση και σφύριξε το φάουλ υπέρ της Αλ Ραγιάν. Ωστόσο, στη συνέχεια ακολούθησε μία μίνι σύρραξη μεταξύ των παικτών. Μάλιστα, όταν ο Χάμες Ροντρίγκες σηκώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, απευθύνθηκε στον ρέφερι, ζητώντας του να αποβάλει τον αντίπαλο του.

Παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής φάνηκε ανεκτικός στις διαμαρτυρίες του, ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός συνέχιζε, γι' αυτό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες. Κατά την αποχώρησή του μάλιστα από το γήπεδο, έβγαλε τη φανέλα του και χειροκρότησε ειρωνικά τον διαιτητή.

James Rodriguez was booked after seconds after facing career threatening tackle before being sent off. That Qatar league is shit asf🥺.



First of all that man who came flying should be suspended for 10 games this is football and not Rugby.pic.twitter.com/8vILHxpC7q