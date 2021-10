Καρεμπέ, Αμπιντάλ, Καμπιάσο και Σισέ ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία σχολείου (vids)

Οι Θρύλοι της Μαρσέιγ των Σισέ-Ντρογκμπά αντιμέτωποι με την ομάδα της Unicef των Καρεμπέ, Αμπιντάλ και Καμπιάσο για ιερό σκοπό!

«Το ματς των ηρώων» ήταν η αφορμή για να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο και πάλι οι Καρεμπέ, Καμπιάσο, Αμπιντάλ και Τζιμπρίλ Σισέ.

Τέσσερις θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που είχαμε την τύχη και χαρά να απολαύσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

Από το εν λόγω ματς, στο οποίο πήραν μέρος κι άλλα σπουδαία ονόματα όπως είναι αυτά των Ντρογκμπά, Νασρί, Ντεσαγί, Ραβανέλι, Καρβάλιο, Μεντιέτα, Τρεζεγκέ, ενώ το «παρών» έδωσε ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Τόνι Πάρκερ κι ο Γάλλος πιλότος της Fomula 1 Πιέρ Γκασλί.

Οι Θρύλοι της Μαρσέιγ, λοιπόν, αντιμετώπισαν την επίλεκτη ομάδα της Unicef, με το ματς να λήγει 7-4, χάρη στις γκολάρες του Ντρογκμπά!

Το σημαντικότερο όλων είναι, όμως, ότι συγκεντρώθηκαν 427.250 ευρώ από τα εισιτήρια που πουλήθηκαν και από δωρεές. Αυτά τα χρήματα θα πάνε για την κατασκευή σχολείου στην Ακτή Ελεφαντοστού. Γι' αυτό και την επιταγή παρέλαβε το Ιβοριανός Ντρογκμπά!

Η έλλειψη εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη αφρικανική χώρα είναι τεράστιο. Υπολογίζεται πως πάνω από 1.600.00ο παιδιά δεν πάνε στο σχολείο.

Ο πρόεδρος της Unicef στη Γαλλία, δεν ξέχασε να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στο εν λόγω ματς, λέγοντας:

«Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε χώρες που τα εισοδήματα είναι χαμηλά. Είμαι πολύ περήφανος που όλοι αυτοί οι παίκτες δέχτηκαν την πρόσκληση αυτή», ενώ στην ιστοσελίδα της Unicef γίνεται σαφές ότι: «Η ανεπαρκής ποιότητα εκπαίδευσης και η έλλειψη τάξεων στερούν από πολλά παιδιά την πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση».

Με την κατασκευή ενός ακόμα σχολείου στη χώρα, λοιπόν, θα δοθεί πρόσβαση σε περισσότερα παιδιά στην παιδεία!

Ο Αρσέν Βενγκέρ μιλάει στην ομάδα του, στα αποδυτήρια του Βελοντρόμ, πριν από τη σέντρα του ματς:

Arsène Wenger’s pre-match team talk for Team UNICEF against Marseille Legends in the #MatchDesHeros Charity Match at the Stade Velodrome tonight. ❤️ #afc pic.twitter.com/frSAPGSpHu

Γκάφα Λέμαν και γκολ Ραβανέλι:

Το χατ τρικ του Ντρογκμπά:

Didier Drogba has scored a hat-trick for Marseille Legends in a charity match at the Stade Velodrome tonight…



He’s still got it. 🐐 pic.twitter.com/y3Ui2sk5nn