Ομόνοια: Kλείνει η συμφωνία με τον μεγιστάνα Τζον Χριστοδούλου

Ο δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της Ομόνοιας.

Εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ομόνοιας. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε πως η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται σε συζητήσεις με την πλευρά του μεγιστάνα, Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών της ομάδας της Λευκωσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Κύπρο οι δυο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Η ενημέρωση του συλλόγου:

«Ενημερώνουμε πως ο κ. Τζον Χριστοδούλου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών και βρίσκεται σε συζητήσεις για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο, Σταύρο Παπασταύρου. Ακόμη δεν έχει υπάρξει κατάληξη. Θα ενημερώσουμε για οποίες εξελίξεις επί του θέματος».

Το who is who του Τζον Χριστοδούλου