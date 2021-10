Μπερμπάτοφ: Εχασε στις εκλογές για προεδρία στη βουλγάρικη ομοσπονδία και ζητάει επανάληψη (vid)

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ δεν κατάφερε να εκλεχθεί, για μικρή διαφορά, πρόεδρος της βουλγαρικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ωστόσο ζητάει επανάληψη των εκλογών, καθώς τρεις σύλλογοι δεν ψήφισαν.

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην πατρίδα του.

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ με μότο «The (R)evolution is here» (Η επανάσταση/εξέλιξη βρίσκεται εδώ) προσπάθησε να κερδίσει τις εκλογές έχοντας τη στήριξη κάποιων εκ των μεγαλύτερων ομάδων της γειτονικής χώρας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ενδεχομένως ο ίδιος θα περίμενε καθώς έχασε από τον Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ, με μικρή διαφορά.

Ωστόσο, κατέθεσε αίτημα για επανάληψη των εκλογών, καθώς τρεις σύλλογοι δεν ψήφισαν. Νωρίτερα πάντως, ο Μιχαΐλοφ προσπάθησε να κηρύξει παράνομη την υποψηφιότητα του Μπερμπάτοφ, όμως έχασε τη μάχη στο δικαστήριο.

Το πρωί της Τρίτης (12/10) κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, για να αποδοκιμάσει τον Μιχαΐλοφ, ο οποίος βέβαια φαίνεται ότι έχει την στήριξη των περισσότερων προπονητών. Για παράδειγμα, ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάσεν Πετρόφ είχε ξεκαθαρίσει πως θα παραιτηθεί, αν ο Μπερμπάτοφ αναλάβει τα ηνία της προεδρίας.

