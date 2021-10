Κένεθ Ζσερεμέτα: Ο προπονητής που καταγγέλλεται για σεξουαλική κακοποίηση

Παίκτριες της εθνικής Βενεζουέλας καταγγέλλουν τον άλλοτε προπονητή τους, Κένεθ Ζσερεμέτα για σεξουαλική κακοποίηση. Το ιστορικό επίτευγμα του προπονητή από τον Παναμά κι οι καταγγελίες για... υποσιτισμό!

Μετά την Αμερική, νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται να κλονίσει τον κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, 24 παίκτριες υπογράφουν επίσημη καταγγελία κατά του άλλοτε ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας, Κένεθ Ζσεμερέτα, βάσει της οποίας γίνεται λόγος για σεξουαλική κακοποίηση. Όπως αναφέρεται, ο 55χρονος σήμερα προπονητής από τον Παναμά είχε κακοποιήσει μια 14χρονη το 2014.

Οι εν λόγω παίκτριες τονίζουν ότι «αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους», αφού θέλουν να αποφύγουν «καταστάσεις κακοποίησης και σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης».

Στην επιστολή τονίζεται ότι μίας συμπαίκτρια τους είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Ζσερεμέτα στα 14 της το 2014. Σ' ένα σημείο περιγράφουν οι διεθνείς παίκτριες ότι: «ο Ζσερεμέτα ρωτούσε επανειλημμένα για τη σεξουαλικότητά μας και τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό. Υπήρχαν περιπτώσεις σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι ενέργειες είχαν σκοπό να μας χειραγωγήσουν και να μας κάνουν να αισθανθούμε ένοχες Οι παίκτες της LGBTI κοινότητας δεχόντουσαν ερωτήσεις συνεχώς για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και η παρενόχληση των ετεροφυλόφιλων (παικτριών) ήταν συνεχής», αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

Αξίζει, δε, να πούμε ότι ο Ζσερεμέτα, μετά τη Βενεζουέλα, επέστρεψε στον Παναμά και συνέχισε να προπονεί γυναικείες ομάδες και προς το παρόν δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς των παικτριών. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βενεζουέλας επίσης δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

H επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό της κορυφαίας παίκτριας της Βενεζουέλας, Ντέινα Καστεγιάνος, η οποία αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης:

Deyna Castellanos and other members of the Venezuela WNT allege that from 2013 to 2017, former U20 coach Kenneth Zseremeta committed physical, psychological, and sexual abuse, including the sexual abuse of a player beginning when she was 14 until Zseremeta was fired https://t.co/UbVqdYxCm5