Ατλέτικο Μινέιρο: Ζητάει επανάληψη του ημιτελικού γιατί αναπληρωματικός έκανε προθέρμανση πατώντας εντός αγωνιστικού χώρου! (vid)

Η Ατλέτικο Μινέιρο κάνει ένσταση στην CONMEBOL για την ακύρωση του γκολ της Παλμέιρας και την επανάληψη της ρεβάνς των ημιτελικών του Copa Libertadores εντοπίζοντας παράβαση από αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή των αντιπάλων!

Η Παλμέιρας μετά το εντός έδρας 0-0 στον πρώτο ημιτελικό με την Ατλέτικο Μινέιρο κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης με το 1-1 της ρεβάνς, ωστόσο, θα πρέπει να περιμένει να μάθει την απόφαση της CONMEBOL στην ένσταση που έχει καταθέσει η αντίπαλό της.

Σύμφωνα με την αναφορά που έκανε η Ατλέτικο Μινέιρο, ζητά να μην μετρήσει το γκολ που δέχθηκε και να επαναληφθεί η ρεβάνς των ημιτελικών γιατί στη φάση όπου η Παλμέιρας σκόραρε, ο Ντέιβερσον που βρισκόταν με τους αναπληρωματικούς, ξεχάστηκε και πάτησε εντός ορίων του αγωνιστικού χώρου!

🇧🇷🎥🏆 @FTBSantander brings you all of the highlights as @Palmeiras advanced to the CONMEBOL #Libertadores Final for a second straight year after a 1⃣-1⃣ draw with @Atletico. pic.twitter.com/KWRFjUu714