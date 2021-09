Απίθανο: Έβαλε δυο αυτογκόλ για να χαλάσει στημένο παιχνίδι και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος (vid)

Απίθανη ιστορία στη Γκάνα με ποδοσφαιριστή να βάζει δυο αυτογκόλ για να «χαλάσει» στημένο αγώνα και τελικά να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου...

Μόνο σεναριογράφοι θα μπορούσαν να σκαρφιστούν την απίστευτη ιστορία που συνέβη τον περασμένο Ιούλιο στην αναμέτρηση της ήδη υποβιβασμένης Ίντερ Αλάιζ με την Ασάντι Γκολντ για το πρωτάθλημα Γκάνας.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ο Χασμίν Μούσα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε τα πάνω κάτω αφού σημείωσε σκοπίμως δυο αυτογκόλ , ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ για την αντίπαλη ομάδα στο 7-1.

Μετά το τέλος του ματς ο ποδοσφαιριστής προχώρησε σε δηλώσεις που ταρακούνησαν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, καθώς αποκάλυψε πως ο αγώνας είχε στηθεί για να λήξει με σκορ 5-1 και εκείνος πέρασε στο χορτάρι για να τους... χαλάσει τα σχέδια.

Το πλάνο του Μούσα πάντως φαίνεται να εκπυρσοκρότησε καθώς πλέον βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενος για την υπόθεση του στησίματος και θα κληθεί σε απολογία μαζί με ακόμη 18 ποδοσφαιριστές και 6 παράγοντες.

You think the two own goals from Hasmin Musa is criminal, then check one of the goals Ashantigold scored in the same match.



Jokes pic.twitter.com/UCcSL54hU2