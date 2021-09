Πρωτοφανές σκηνικό: Ποδοσφαιριστής στη Σκωτία σουτάρει καπνογόνο στην αντίπαλη εξέδρα! (vid)

Απίθανο σκηνικό στη Σκωτία, με τους οπαδούς της Σεντ Τζόνστον να πετούν καπνογόνο στον αγωνιστικό χώρο και ποδοσφαιριστή της Νταντί να τους το επιστρέφει με... σουτ 20 μέτρων.

Πρωτοφανές σκηνικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Σεντ Τζόνσον με την Νταντί Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Σκωτίας.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν καπνογόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή της Νταντί να... κλέβει όλες τις εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, ο άσος των φιλοξενούμενων, Λέι Γκρίφιθς, προέβη σε μια αψυχολόγητη ενέργεια, αφού με σουτ 20 μέτρων έστειλε το καπνογόνο πίσω στην αντίπαλη κερκίδα!

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Σκωτσέζος παραδέχθηκε πως έχει μετανιώσει για αυτή την απόφαση και απολογήθηκε προς τους οπαδούς για την απερισκεψία του.

Πάντως τα δεδομένα δείχνουν πως δύσκολα θα καταφέρει να αποφύγει την τιμωρία, καθώς η σκωτσέζικη ομοσπονδία έχει ήδη ανοίξει πειθαρχική έρευνα σε βάρος του.

