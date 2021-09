Έριξε κλωτσιά εκτός φάσης και τιμωρήθηκε με... κίτρινη κάρτα (vid)

Απίστευτο σκηνικό σε ματς της Championship, με παίκτη της Σουόνσι να δίνει δολοφονική κλωτσιά εκτός φάσης και να τιμωρείται μόνο με... κίτρινη κάρτα!

Απόφαση που εγείρει πολλά ερωτηματικά πήρε διαιτητής σε ματς της αγγλικής Championship.

Σε ανύποπτο χρόνο παίκτης της Σουόνσι έδωσε κλωτσιά με όλη του δύναμη σε παίκτη της Λιούτον, γεγονός που δεν άργησε να προκαλέσει γενική σύρραξη ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα.

Το απίστευτο όμως συνέβη κατά τη στιγμή της... τιμωρίας του αφού ο διαιτητής αποφάσισε να του δείξει μόνο την κίτρινη κάρτα αντί για την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Decision: Yellow card...😳⚠



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? 🤯pic.twitter.com/DAz3BrZYYX