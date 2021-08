Daily Record: «Η Σέλτικ "ψάχνεται" για Γιακουμάκη, επαφές του Ποστέκογλου με τον Έλληνα στράικερ»

Σοβαρά στα υπόψιν της Σέλτικ βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης σύμφωνα με τη «Daily Record», που κάνει λόγο για επαφές του Άγγελου Ποστέκογλου με τον Έλληνα στράικερ για να τον πείσει να μετακομίσει στη Γλασκώβη.

Στο κυνήγι της απόκτησης του Γιώργου Γιακουμάκη έχει μπει δυναμικά η Σέλτικ. Όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η «Daily Record», έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον για τον πρώτο σκόρερ της περσινής Eredivisie και βρίσκονται ήδη σε επαφές με τη Φένλο για να κάνουν τον 26χρονο στράικερ συμπαίκτη του Βασίλη Μπάρκα στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Έλληνας ομογενής τεχνικός της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου, έχει αναλάβει προσωπικά να πείσει τον πρώην σκόρερ των ΑΕΚ και Πλατανιά, επικοινωνώντας, μάλιστα, μαζί του τηλεφωνικά για να του αναλύσει το πλάνο και τον ρόλο του στην ομάδα.

Το κόστος της μεταγραφής υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα στράικερ, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει τη Φένλο στην πρώτη κατηγορία παρά τη «μαγική» του σεζόν με τα 26 γκολ σε 30 εμφανίσεις. Παράλληλα, την περίπτωσή του τσεκάρει και η Βέρντερ Βρέμης.

