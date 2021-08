Τρομερό πανό στη Ραπίντ Βιέννης: «Ελλάδα κράτα γερά» και χατ τρικ Φούντα (pic & vid)

Οι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης συμπαραστάθηκαν στην Ελλάδα και στον Ταξιάρχη Φούντα κι εκείνος τους το ανταπέδωσε με χατ τρικ για την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Η Αυστρία δεν έχει στείλει πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα, αλλά οι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης θέλησαν να συμπαρασταθούν στη χώρα μας και στον παίκτη της ομάδας τους, Ταξιάρχη Φούντα. Το συγκλονιστικό πανό «Ελλάδα κράτα γερά» έδωσε δύναμη και τον Ελληνα επιθετικό, οποίος σημείωσε χατ τρικ.

Schlusspfiff in Hütteldorf! Ein dreifacher Taxi #Fountas lässt uns heute jubeln! ___________ FT‘ | SK Rapid 3:0 Wolfsberger AC | #SCRWAC #SCR2021 Liveticker: https://t.co/OelR03mkdu pic.twitter.com/CcMpD6bKZb

Der #BlockWest in Halbzeit 1 mit einer Botschaft an - wir schließen uns an: Griechenland, bleib stark! #skrapid #SCR2021 #SCRWAC #greeceisburning pic.twitter.com/FbSXfGscrE