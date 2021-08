Ρέιντζερς: Η Νταντί έσπασε το αήττητο 40 ματς της υποψήφιας αντιπάλου του Ολυμπιακού (vid)

Η Νταντί Γιουνάιτεντ νίκησε 1-0 τη Ρέιντζερς και έσπασε το αήττητο 40 ματς πρωταθλήματος της υποψήφιας αντιπάλου του Ολυμπιακού.

Το ημερολόγιο έδειχνε 4 Μαρτίου του 2020 όταν η Ρέιντζερς γνώριζε την εντός έδρας ήττα (0-1) από τη Χάμιλτον. Αυτή ήταν και η τελευταία των Τζερς σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Κατέκτησαν το πρωτάθλημα χωρίς να γευτεί την ήττα - βάζοντας τέρμα στη δεκαετή δυναστεία της Σέλτικ - και διεύρυνε το πρωταθληματικό της αήττητο σε 40 ματς. Αυτό έσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/8), καθώς γνώρισε την πρώτη ήττα.

