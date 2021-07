MLS - Ουρτάδο: H πρώτη πώληση ποδοσφαιριστή λόγω άρνησης εμβολιασμού για τον κορονοϊό!

O Έρικ Ουρτάδο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παραχωρείται από μια ομάδα επειδή αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Πωλήθηκε από τη Μόντρεαλ Ίμπακτ στην Κολόμπους Κρου.

O 30χρονος Αμερικανός επιθετικός, Έρικ Ουρτάδο, αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό και η ομάδα του MLS, Μόντρεαλ Ίμπακτ, του έδειξε την πόρτα της εξόδου. «Υπήρχε ενδιαφέρον για τον Έρικ τις τελευταίες εβδομάδες και παρά το γεγονός ότι υπήρχε ικανοποίηση για την απόδοσή του, αποφασίσουμε ν' ακούσουμε τις προτάσεις.

Καθώς δεν εμβολιάστηκε για τον Covid-19, η κατάστασή του έγινε προβληματική και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πώλησή του. Ο Έρικ μας επανέλαβε ότι δεν ήθελε να προχωρήσει στον εμβολιασμό και εμείς από την πλευρά μας αποφασίσαμε ότι η πώλησή του ήταν συμφέρον deal για όλες τις πλευρές», υποστήριξε ο Γάλλος τεχνικός διευθυντής της ομάδας από το Μόντρεαλ, Ολιβιέ Ρενάρ.

Τελικά ο Ουρτάδο θα συνεχίζει ν' αγωνίζεται στο MLS καθώς η Κολόμπους Κρου τον απέκτησε αντί 200 χιλιάδων ευρώ. Όπως και να 'χει έγινε η πρώτη γνωστή περίπτωση ποδοσφαιριστή που η ομάδα του τού έδειξε την πόρτα της εξόδου και πωλήθηκε σε άλλη λόγω άρνησης εμβολιασμού.

Merci Erik et bonne chance



Le Club fait l’acquisition d’un montant d’allocation général de 200 000$ du @ColumbusCrew en retour de l’attaquant Erik Hurtado >>> https://t.co/avNpgGlYb6



Hurtado traded to Columbus for $200,000 in GAM >>> https://t.co/3ehUaW2q9b#CFMTL pic.twitter.com/QHO98hHw5X