Euro 2020 προς 2021. Πρώται εντυπώσει

O Μάκης Παπασημακόπουλος είδε όλα τα ματς του Εuro και ξεχώρισε ήδη 11 πράγματα που του έκαναν τρομερή εντύπωση.

Μας ήρθε λίγο ξαφνικό. Δηλαδή όχι ακριβώς, το περιμέναμε πριν από έναν χρόνο, αλλά ακόμα και έτσι, θα ήταν λογικό να νιώθαμε όλοι ότι το Euro 2020 μας έκατσε στην πρώτη μερίδα κάπως βαρύ.

Τόσο καιρό στην δίαιτα, τόσο καιρό στην απόξω, τόσο καιρό χωρίς «κανονικό» ποδόσφαιρο, με κόσμο στις εξέδρες και on top of it all that που λένε και στο χωριό μου πρώτη μεγάλη διοργάνωση, πρώτο μεγάλο event μετά την έλευση της πανδημίας. Είναι περίπου σαν να την έχεις βγάλει (περίπου) με κράκερ για έναν χρόνο και ξαφνικά να σου λένε ότι για τις επόμενες 30 ημέρες μπορείς να τρως ΜΟΝΟ προβατίνα και τηγανητή πατάτα.

Όχι πως δεν συνηθίζεται ασφαλώς. Μετά το πρώτο «πέσιμο» στον ποδοσφαιρικό μπουφέ το στομάχι μας δείχνει να συνηθίζει την νέα πραγματικότητα, οπότε έχοντας πιει και την γκαζοζούλα μας, καθόμαστε δια να κάνουμε μια πρώτη σούμα από την εβδομάδα νούμερο ΟΥΝΟ του Euro 2020:



- To δηλώνω από τώρα. Ο Λεονάρντο ο Σπινατσόλα είναι ο αγαπημένος μου παίκτης του τουρνουά. Ακόμα και αν δεν παίξει τρίτο ματς στην διοργάνωση. Ακόμα και αν είναι άφαντος από εδώ και πέρα. ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. Καλπαστικός, αλογάτος, ανεβοκατεβαινάτος, αριστερός μπακ-χαφ καθολικής αποδοχής και μέχρι στιγμής ο πιο αθόρυβα αντιεμπορικός-εμπορικός παίκτης του τουρνουά. Λεονάρντο είμαι μαζί σου.