Αγώνας στην Αγγλία διακόπηκε εξαιτίας κατεδάφισης πυρηνικού εργοστασίου (vids)

Αναυδοι έμειναν παίκτες δύο ομάδων στην Αγγλία όταν είδαν μερικά μέτρα μακριά από το γήπεδο που έπαιζαν ποδόσφαιρο, να γκρεμίζεται πυρηνικό εργοστάσιο.

Το παιχνίδι μεταξύ της Μπρέρετον Λάιον με την Ντόρμανς, για το πρωτάθλημα της District Sunday Football League, τοπικού ερασιτεχνικού στην Αγγλία, είχε ξεκινήσει αλλά δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρωθεί.

Ο λόγος; Λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο που παιζόταν το ματς γινόταν η κατεδάφιση ενός πυρηνικού εργοστασίου. Οι παίκτες δεν το γνώριζαν με αποτέλεσμα να υποστούν ένα μικρό σοκ όταν είδαν το συγκεκριμένο θέαμα.

Σα να μην έφτανε αυτό, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την κατεδάφιση σηκώθηκε και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C