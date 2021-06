Interwetten και Huawei App Gallery, μια συνεργασία για πολλά γκολ!

Το ποδόσφαιρο θα έχει την τιμητική του τις επόμενες εβδομάδες με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Huawei AppGallery και η συνεργασία με την Interwetten, με κοινά κριτήρια το πάθος για τον συναγωνισμό και τον αθλητισμό, υπόσχεται πολλά γκολ και επιτυχίες!

Η Interwetten είναι ένας από τους πιο γνωστούς παρόχους αθλητικών στοιχημάτων στην Ευρώπη, με παράδοση άνω των 30 ετών και μεγάλη επίγνωση της ευθύνης και της απόλαυσης στον αθλητισμό.

Με οδηγό την αίσθηση ευθύνης και το πάθος για τον αθλητισμό, προχώρησε σε συνεργασία με την Huawei, η οποία, με τις υπηρεσίες Huawei Mobile Services, υποστηρίζει εκατομμύρια ανθρώπους στην εργασία, την καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό.

Η απόλυτα χρηστική εφαρμογή της Interwetten είναι πλέον διαθέσιμη στο Huawei AppGallery, σε μια συνεργασία μεταξύ δύο εταιρειών με το ίδιο επίπεδο ευθύνης και καινοτομίας.

Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Interwetten, κ. Stefan Sulzbacher, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με την Huawei μας φέρνει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα σπορ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατορθώνουμε λίγο πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να προσφέρουμε το προϊόν μας στις εγνωσμένης ποιότητας και άνεσης υπηρεσίες της Huawei AppGallery. Οι πελάτες μας μπορούν ακόμα πιο εύκολα και εύχρηστα να χρησιμοποιήσουν τις ειδικά διαμορφωμένες για το App υπηρεσίες μας. Η συνεργασία με την Huawei έγινε απίστευτα γρήγορα, δίχως δυσκολίες και με άμεση προσωπική επικοινωνία. Με τη Huawei έχουμε κοντά μας έναν συνεργάτη υψηλής τεχνολογίας που μας υποστηρίζει αποτελεσματικά και μας κάνει ανταγωνιστικούς, έναν συνεργάτη που θα βελτιώνει διαρκώς το προϊόν μας και θα συνεισφέρει ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να το απολαύσουν με τα ύψιστα στάνταρ ποιότητας και εντός απολύτως φιλικού περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του τμήματος Huawei Mobile Services στην Αυστρία κ. Georg Hanschitz επεσήμανε τα εξής: «Το ποδόσφαιρο θα κυριαρχήσει στο Huawei AppGallery τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μετά από ένα χρόνο αβεβαιότητας, το αγαπημένο σε πολλούς παιχνίδι είναι επιτέλους πίσω και, όπως συνήθως στα μεγάλα γεγονότα, τα στοιχήματα αυξάνονται. Ανυπομονούμε να δούμε συναρπαστικά παιχνίδια και υπέροχα γκολ. Πάνω από όλα, ανυπομονούμε για τα πολλά και υπέροχα συναισθήματα που θα μεταδοθούν μέσω της Huawei Mobile Services και της Interwetten».

Κεντρική φωτογραφία (από αριστερά): Dr. Georg Christoph Hanschitz (Head of Austria, Huawei Mobile Services), Mag. Gabriele Weichselbraun (Head of Marketing Communications, Interwetten group) and Mag. Stefan Sulzbacher (Speaker of the board, Interwetten group).

21+, αρμόδιος ρυθμιστής MGA, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, παίξε υπεύθυνα, γραμμή στήριξης: 2109237777. Ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας: ΕΕΕΠ