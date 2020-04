Μενουμεσπιτι: Αυτά τα τρία παιχνίδια PS4 μπορείς να παίξεις δωρεάν τον Απρίλιο (vid)

Το #menoumespiti έχει αρχίζει να δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Ταινίες, επιτραπέζια, συζήτηση, μαγειρική και κιλά, αλλά και άπειρες ώρες σε video games. Η Sony αποφάσισε να συμβάλει στο να περνούν καλά οι gamers που τη στηρίζουν και για τον Απρίλιο αποφάσισε ότι τρία από τα παιχνίδια της θα είναι δωρεάν.

Η λεπτομέρεια βέβαια είναι ότι ναι μεν αφορά το Play Station 4, αλλά απευθύνεται σε όσους έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία PS Plus. Τα τρία παιχνίδια που θα είναι ανοικτά γι’ αυτόν τον μήνα, είναι τα…

DiRT Rally 2.0, the best face of Codemasters

Homeland Seal: Holfraine, the hero shooter from PlayStation Talents

Uncharted 4: The Thief's End