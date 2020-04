MADDEN 20: Ο Τζέιμς «διέλυσε» τον Βικ και κατέκτησε το τουρνουά του NFL κατά του covid-19 (vid)

Τη μεταφορά στα εικονικά γήπεδα ακολούθησαν και οι παίκτες του NFL, στο πρώτο ιστορικά επίσημο virtual τουρνουά της Λίγκας.

Το NFL Invitation διοργανώθηκε για να συνδράμει το ίδρυμα «CDC Foundation» στη μάχη κατά του ιού Covid-19. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε ένας «παλιός», ο Μάικλ Βικ (πρώην των Ατλάντα Φάλκονς) και ένας νέος, ο Ντέρβιν Τζέιμς των Λος Άντελες Τσάρτζερς.

Η μεταξύ τους μονομαχία, όμως, μόνο ντέρμπι δεν αποχείχθηκε, με τον 23χρονο αμυντικό να «διαλύει» τον παλαίμαχο quarterback και τους Σιάτλ Σίχοκς να επικρατούν με 80-16 των Μπάλτιμορ Ρέιβενς.

Y’all, @DerwinJames is no joke at Madden…

He defeats @MichaelVick 80 to 16 to win the ESPORTS @EAMaddenNFL Invitational! pic.twitter.com/8zWAdJBDC2

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) March 30, 2020