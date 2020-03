Τα e-Sports μιας άλλης εποχής ήταν το Sensible Soccer! (vid)

Πολύ πριν την σειρά των ποδοσφαιρικών video games της FIFA αλλά και του Pro Evolution Soccer, ένα άλλο ποδοσφαιράκι έμελλε να σημαδέψει τη νιότη μας.

Το Sensible Soccer, το παιχνίδι το οποίο όριζε τα ποδοσφαιρικά video games στις αρχές της δεκαετίας του '90 (συγνώμη Kick-Off) αποτέλεσε από μόνο του την αφορμή για να αποκτήσει κάποιος την πολυπόθητη εκείνη την εποχή Amiga. To Sensible Soccer κατέληξε να είναι απίστευτα δημοφιλές δημιουργώντας σχολή στον συγκεκριμένο χώρο με φανατικούς οπαδούς του συγκεκριμένου παιχνιδιού, φτάνοντας στο σημείο χάρη στο εθιστικό game-play του να προσελκύσει ακόμη και μη λάτρεις του ποδοσφαίρου!

Το παιχνίδι έγινε γνωστό στους κύκλους των video games ως «Sensi» δημιουργώντας μία δυναστεία στην τέχνη της προσομοίωσης του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες ήταν σχεδιασμένοι να δείχνουν ισχνοί, ενώ η δράση εκτυλίσσονταν από ψηλά. Αν και μινιατούρες οι ποδοσφαιριστές δεν επιδρούσαν αρνητικά στην δράση.

Στην πραγματικότητα όλα ήταν σχεδιασμένα λεπτομερώς και μπορούσες εύκολα να διακρίνεις το διαφορετικό στιλ μαλλιών αλλά και τον τόνο του δέρματος ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη γενιά ποδοσφαιρικών video-games! Το Sensible Soccer είχε ξεχωριστό χαρακτήρα αλλά και ταχύτητα. Το να παίζεις με αντίπαλο το κομπιούτερ σου ήταν άκρως διαδικαστικό, όμως σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονταν με τα τουρνουά μεταξύ φίλων.

Για τους μυημένους, τα ματς με διψήφιο αριθμό τερμάτων αποτελούσαν ρουτίνα, ιδιαίτερα όταν επέλεγες μεγαλύτερα σε διάρκεια παιχνίδια.

Όλα ήταν θαυμάσια. Το ηχητικό χαλί στην εισαγωγή του παιχνιδιού, τα ηχητικά εφέ κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, οι ιαχές των θεατών και οι πανηγυρισμοί, το εκπληκτικό κοντρόλ αλλά και τα τάκλιν που μπορούσες να κάνεις, το μοναδικό φάλτσο...

Το Sensible Soccer μπήκε στις ζωές μας το 1992. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο sequel με την ονομασία Sensible World of Soccer. Έμοιαζε με επανάσταση για τα ποδοσφαρικά video games. Ήταν πέρα από τα συνηθισμένα προσφέροντας μια data αποτελούμενη από 1.500 συλλόγους και 27.000 παίκτες από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και εθνικές ομάδες.

Ο χειρισμός, πιο εύκολος από ποτέ. Ο παίκτης κινούνταν σε οχτώ κατευθύνσεις, ενώ με ένα πλήκτρο ανάλογα με την ένταση που πίεζες το κόκκινο κουμπί του joystick, έκανες σουτ, τάκλιν ή πάσαρες.

Δικαιολογημένα για ένα μεγάλο κομμάτι χρηστών της Αmiga αλλά και του Atari, αποτελεί το κορυφαίο παιχνίδι όλων των εποχών! Ακολούθησαν νέες εκδόσεις: Sensible World of Soccer 95/96, SWOS European Championship Edition, Sensible World of Soccer 96/97, καθώς και επανεκδόσεις σε CD.

Η κατασκευάστρια του παιχνιδιού, Sensible Software έγινε περιζήτητη βάζοντας τεράστια χρηματικά ποσά στα ταμεία της. Λίγο πριν την έλευση του μιλένιουμ, ο εκμοντερνισμός των video games, οδήγησε της Sensible στους κόλπους της Codemasters (1999) με συνέπεια να επέλθει η φθορά. Για τα δεδομένα της εποχής το Sensible Soccer ήταν ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι το οποίο εισήγαγε ουκ ολίγες καινοτομίες.

Σε μία εποχή που το διαδίκτυο φάνταζε με hoverboard του Μάρτι ΜακΦλάι από το «Επιστροφή στο Μέλλον» χάρη στο «Sensi» μπορούσες να πάρεις μέρος στο πρωτάθλημα Ισλανδίας ή ακόμη και της Κολομβίας με ενημερωμένα ρόστερ. Πόσο μπροστά!

Επίσης υπήρχε επιλογή για manager mode, όπου χωρίς να παίζεις παρακολουθούσες την ροή του αγώνα. Πάρε μία γεύση από την δράση που πρόσφερε το Sensible Soccer και ξανασκέψου αν τα εξελιγμένα γραφικά αρκούν για να χαρακτηρίσεις ένα video game «θρυλικό», όπως άλλωστε είναι το Sensible Soccer.

Θυμηθείτε το μυθικό «Sensi»...