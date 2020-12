Γιορτινή διάθεση και ατελείωτη διασκέδαση κι αυτά τα Χριστούγεννα!

Χριστουγεννιάτικη διάθεση και διασκέδαση στα ύψη! Το καζίνο της Novibet έβαλε τα γιορτινά του και το πάρτυ δε σταματά…

Απογείωσε τη διασκέδασή σου με αμέτρητες επιλογές κι αυτά τα Χριστούγεννα. Live Dealers με διάθεση στα ύψη, γιορτινά σκηνικά στα ζωντανά τραπέζια και θεματικά Χριστουγεννιάτικα φρουτάκια.

Με περισσότερα από 100 τραπέζια στο Live Casino, καθημερινές προσφορές*, κορυφαία γραφικά και αμέτρητες επιλογές παιχνιδιών, το πάρτυ δε σταματά ποτέ! Ρουλέτες, Μπλάκτζακ, Τροχοί, Crazy Time, Monopoly, Deal – No Deal, Μπακαρά και Πόκερ εγγυώνται συναρπαστική διασκέδαση, πάντα νόμιμα και υπεύθυνα.

Ξεχωρίζουν φυσικά τα ολοκαίνουργια διαδραστικά ελληνικά τραπέζια (Θέλω να δω τα Novi Τραπέζια) που φέρουν την υπογραφή του κορυφαίου καζίνο της Novibet. Ρουλέτα και Μπλάκτζακ με κρουπιέρηδες που μιλούν τη γλώσσα σου και σίγουρα θα στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα.

Όσον αφορά τους λάτρεις των Slots, ότι ψάχνουν είναι εδώ! Με συνολικά περισσότερα από 3100 παιχνίδια, τα θεματικά Χριστουγεννιάτικα φρουτάκια δε λείπουν από τη συλλογή της Novibet. Sweet Bonanza Xmas (Pragmatic), The Nutcracker (iSoftbet), Xmas Magic (Play n Go), Secrets of Christmas (NetEnt), Fat Santa (Push Gaming), Christmas Jackpot Bells (Playtech) και Jingle Bells (Red Tiger) από τα κλασικά, μέχρι τις νεότερες κυκλοφορίες των Aloha Christmas (NetEnt), Christmas Cashpots, Santa King Megaways (Inspired Gaming), Jingle Bells Power Reels (Red Tiger), Rudolph Gone Wild (SG Digital) και Christmas Tree (Yggdrasil).

Βρες εδώ τα Χριστουγεννιάτικα φρουτάκια

Για να παραμείνει το παιχνίδι διασκεδαστικό, δεν ξεχνάμε να παίζουμε πάντοτε εντός πλαισίου. Η Novibet φροντίζει για τα μέλη της με διαρκείς υπενθυμίσεις συνεδριών, επιλογή αιτήματος ορίων πονταρίσματος και καταθέσεων, αλλά και ένα άρτια εκπαιδευμένο customer support έτοιμο να βοηθήσει, να ακούσει και να συμβουλεύσει.

Αυτές τις γιορτές παίζουμε νόμιμα, παίζουμε υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: UKGC | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ