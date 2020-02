«Μαύρη Ζώνη στο Μπλάκτζακ»

Γραμμένο από έναν εκ των επτά πρωτοεισαχθέντων στο BlackJack Hall of Fame μόλις αυτό δημιουργήθηκε το 2002, το βιβλίο «Blackbelt in Blackjack : Playing 21 As a Martial Art» αποτέλεσε το πρώτο βήμα στο Μπλάκτζακ για πάρα πολλούς παίκτες.

Ο συγγραφέας του, Arnold Snyder, είναι από τους πλέον αγαπητούς παίκτες ανάμεσα στους επαγγελματίες παίκτες Μπλάκτζακ, καθώς μάχεται για τα δικαιώματα των παικτών, έχοντας καταθέσει ως ειδικός μάρτυρας σε πολλές δικαστικές υποθέσεις μεταξύ παικτών και καζίνο.

Το βιβλίο περιέχει συμβουλές και τακτικές για αρχάριους και επαγγελματίες παίκτες, που ξεκινούν από τις βασικές στρατηγικές μετρήματος και φτάνουν μέχρι ανεπτυγμένες τακτικές για ομάδες παικτών.

