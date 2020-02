Η Βίβλος του Μπλακτζακ

Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία για το Μπλάκτζακ δεν γράφτηκε από κάποιον πεπειραμένο παίκτη που έχει ξοδέψει ατελείωτες ώρες στις τσόχες.

Το «Theory of Blackjack» (Η Θεωρία του Μπλάκτζακ) γράφτηκε από έναν καθηγητή μαθηματικών, τον Peter Griffin και έφτασε πλέον να θεωρείται από πολλούς ως το σημαντικότερο βιβλίο για το Μπλάκτζακ.

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο δεν είναι αποτέλεσμα εμπειρικής εφαρμογής, αλλά μελέτης μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης στο… χέρι με τη χρήση μαθηματικών.

Δείτε τα σημαντικότερα βιβλία για το Μπλάκτζακ, ανάμεσα στα οποία είναι και το, «The Theory of Blackjack: The Complete Card Counter’s Guide to the Casino Game of 21» του Peter Griffin.

Casinoweb.gr