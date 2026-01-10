Αναστασίου: «Έχω τονίσει στη διοίκηση ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός διεύρυνε το αρνητικό του σερί, καθώς έχασε από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με 3-0 και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες. O τεχνικός των Καναρινιών, Γιάννης Αναστασίου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση, την οποία έχει επικοινωνήσει στη διοίκηση, τόνισε πως η ομάδα του δεν μαθαίνει από τα λάθη που της έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής, ενώ επισήμανε πως το ερχόμενο ματς με τον Λεβαδειακό είναι από τα πλέον σημαντικά.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Δύσκολο βράδυ. Όταν παίζεις με μία ποιοτική ομάδα, που έχει την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις γρήγορα, έχει τρομερή τεχνική ικανότητα και αλλάζει κατεύθυνση γρήγορα, με ευφυία και αντίληψη, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Για εμάς ήταν παιχνίδι που ήταν καλό να τεστάρουμε τους εαυτούς μας.

Ξεκίνησε το δεύτερο μισό μετά την διακοπή. Είμαστε σε διαδικασία να επανέλθουν ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς, να ενταχθούν νέες μεταγραφές στο πνεύμα της ομάδας και είναι από τα πιο σημαντικά το επόμενο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς σήμερα, ώστε να προετοιμαστούμε ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Χρειαζόμαστε ενίσχυση, το έχω τονίσει στη διοίκηση. Το θέμα είναι να βρούμε το κατάλληλο προφίλ. Όχι μόνο στην επίθεση. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα ακόμα παίκτη μεσοεπιθετικά για να μπορούμε να δημιουργήσουμε. Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά εκεί που χρειάζεται το κάτι παραπάνω δε το έχουμε.

Είναι κρίμα, αυτοί είμαστε, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Απέναντι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ θα σε τιμωρήσουν. Φάνηκε ότι και εμείς δεν μαθαίνουμε. Δεχθήκαμε γκολ στη λήξη του ημιχρόνου στο ματς με τον Άρη. Και στην ουσία ίδιο γκολ δεχθήκαμε σήμερα. Πρέπει να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Πουλάμε τη μπάλα και μένουμε εκτεθειμένοι».

