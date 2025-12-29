Ολυμπιακός: Περιχαρής με το τρόπαιο του MVP ο Ελ Καμπί, like από τους Πειραιώτες
Η Εθνική ομάδα του Μαρόκου ανέβασε στο Instagram της την φωτογραφία της απονομής του βραβείου του κορυφαίου παίκτη του αγώνα με την ομάδα της Ζάμπιας, που ήταν ο Ελ Καμπί. Ο φορ του Ολυμπιακού - που ήταν περιχαρής φυσικά - μάγεψε ξανά αγωνιστικά με 2 τέρματα απέναντι στην Ζάμπια και μάλιστα ο πειραϊκός σύλλογος του έκανε like (στην συγκεκριμένη ανάρτηση) αλλά και σχόλιο με καρδούλες δίπλα.
Το Μαρόκο ήδη συνεχίζει στο Copa Africa. Εάν η χώρα του φτάσει έως τον τελικό της 18ης Γενάρη τότε ο Ελ Καμπί θα είναι πολύ οριακά στο να προλάβει τον εντός έδρας αγώνα με την Λεβερκούζεν στο Champions League στις 20 Ιανουαρίου.
