Ο Άνταμ Σάντλερ πήγε για μπάσκετ με polo μπλουζάκι και έγινε viral (vids)

Ο Άνταμ Σάντλερ έγινε συνώνυμος του εφηβικού χιούμορ τη δεκαετία του '90, έστω και αν οι κριτικοί δεν έδειξαν σχεδόν ποτέ την αγάπη τους προς το πρόσωπό του.

Ο 54χρονος ηθοποιός επέστρεψε τα τελευταία χρόνια, κλέβοντας τις εντυπώσεις με ερμηνείες όπως στο Uncut Gems που μπορεί να μην τον έστειλε στα βραβεία Όσκαρ όμως του έδωσε την ευκαιρία να κάνει δυναμικό comeback.

Τις τελευταίες ώρες στα social media κυκλοφορεί videos με τον Σάντλερ να δείχνει το μπασκετικό ταλέντο του στο Λονγ Άιλαντ, κατεβάζοντας την μπάλα και μοιράζοντας ασίστ, φορώντας ένα... ροζ polo μπλουζάκι.

More Adam Sandler pickup content for the TL pic.twitter.com/hmUVIBMVqs

— Anthony Puccio (@APOOCH) May 17, 2021