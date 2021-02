Ολυμπιακοί Αγώνες: Απέναντι σε ΗΠΑ, Γαλλία και Ιράν αν προκριθεί η Ελλάδα! (pic)

Το δύσκολο έργο της Ελλάδας, μόλις έγινε δυσκολότερο. Η κλήρωση για το τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων φέρνει την Ελλάδα, αν φυσικά κατακτήσει το Προολυμπιακό τουρνουά στη Βικτόρια του Καναδά, απέναντι στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ιράν.

Από κάθε έναν από τους τρεις ομίλους, προκρίνονται οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι τρίτοι, προκειμένου να σχηματιστεί η τελική οκτάδα.

Αν από τα δύο Προολυμπιακά τουρνουά του Βελιγραδίου και του Σπλιτ, προκριθούν Σερβία και Κροατία, αντίστοιχα, τότε θα αναμετρηθούν στον 2ο όμιλο!

ΗΠΑ

Γαλλία

Νικητής τουρνουά Καναδά

Ιράν

Αυστραλία

Νικητής τουρνουά Βελιγραδίου

Νικητής τουρνουά Σπλιτ

Νιγηρία

Ισπανία

Αργεντινή

Νικητής τουρνουά Κάουνας

Ιαπωνία

Παράλληλα, έγινε και η κλήρωση για το τουρνουά των Γυναικών για τους Αγώνες του Τόκιο.

