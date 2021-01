Προπονητής στην... Τασμανία παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού!

Ο 58χρονος προπονητής και πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια του Κυπέλλου Κόρατς συμφώνησε να αναλάβει τις τύχες των Τασμάνια Τζακτζάμπερς, οι οποίοι παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Ο Σκοτ Ροθ έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη και σε ομάδες όπως η Εφές, η Μπασκόνια και Μπελεντίγεσπορ, έχει περάσει από το ΝΒΑ (Σπερς, Τίμπεργουλβς) ενώ ήταν επί σειρά ετών βοηθός προπονητής στο ΝΒΑ πριν μετακομίσει στην Αυστραλία και δη στους Περθ Ουάιλνκατς.

Στην φωτογραφία του άρθρου ο Ροθ είναι στα αριστερά

Scott Roth, former NBA player with the Spurs, Jazz and Wolves and a longtime NBA coach, has been hired as the new head coach of the Tasmania JackJumpers, who will begin play in Australia's @NBL as an expansion franchise in 2021-22 as the league grows to 10 teams next season

