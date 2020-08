Ο λόγος, φυσικά, για τον Ζαΐρ Ουέιντ, ο οποίος έχει βαλθεί να βάλει τα γυαλιά στον πατέρα του.

Δεν γνωρίζουμε εάν και εφόσον παίξει μπάσκετ ίδιου επιπέδου, αλλά σίγουρα στα καρφώματα θα τον... πήγαινε μια κόντρα.

Όπως θα δείτε και εσείς στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social media κάρφωσε με έναν εντυπωσιακό ανεμόμυλο!

Zaire Wade in the lab WORKIN’ (via zaire/IG) pic.twitter.com/q6Q1oG7ycn

— Overtime (@overtime) August 11, 2020