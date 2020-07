Μάριο Τσάλμερς... on fire: Έβαλε 50 πόντους σε τουρνουά! (pics & vids)

Ο Μάριο Τσάλμερς το έχει ρίξει στη σκληρή προπόνηση, καθώς στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι να βρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Προς το παρόν, ο 34χρονος γκαρντ βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό, παίρνοντας μέρος σε τουρνουά στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το «The 5 Tournament», το οποίο είναι «3 on 3» και στο οποίο παίζουν έξι ομάδες, αποτελούμενες από πρώην παίκτες του ΝΒΑ, που εκπροσωπούν τις πρώην ομάδες τους, όπως οι Μάικ Μπίμπι, Νέιτ Ρόμπινον, Αμίρ Τζόνσον και άλλοι.

Ο Μάριο Τσάλμερς λοιπόν με την φανέλα του Μαϊάμι αντιμετώπισε το Σικάγο και ήταν «on fire», αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους (!) και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

